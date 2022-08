In tanti all'ultimo saluto in chiesa a Bruno Pasquini l'ausiliario del Gip del tribunale scomparso

RIETI - La piccola chiesa del cimitero di Montasola non è riuscita a contenere tutti coloro che, questa mattina, hanno reso omaggio a Bruno Pasquini, l'ausiliario dell'ufficio Gip del tribunale di Rieti, scomparso a 66 anni dopo una lunga malattia. Il feretro, proveniente dall'Hospice San Francesco, è stato accolto da molti colleghi dello scomparso, alcuni oggi in pensione, dal giudice Carlo Sabatini, presidente di sezione del tribunale, dal Got Loredana Giannitti, da una rappresentanza dei carabinieri della stazione di Cottanello e della compagnia di Poggio Mirteto, oltre ad amici e familiari che si sono stretti attorno alla vedova, ai due figli e ai tre nipotini.

Commosse le parole pronunciate al termine del rito funebre dalla collega di ufficio Lidia Petrongari, che con Bruno Pasquini ha diviso anni di lavoro, dall'ex dirigente Susanna Ravot Licheri che ha tratteggiato la figura dello scomparso sottolineandone, oltre alla dedizione al lavoro, anche le qualità umane di persona buona e rispettosa nei confronti di magistrati, avvocati e colleghi, e dalla figlia, paramedico all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, che ha richiamato il grande attaccamento del padre alla famiglia, mai venuto meno neppure quando si era dovuto sottoporre a delicate operazioni e affrontare terapie mediche debilitanti. Al termine dei funerali, la salma è stata trasferita a Viterbo per la cremazione