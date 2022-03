In arrivo a Fara Sabina i primi nove ucraini in fuga dalla guerra: sono quattro donne e cinque bambini

RIETI - Arriveranno intorno alle ore 18 di oggi 5 marzo 2022, i primi 9 cittadini ucraini in fuga dalla guerra che verranno ospitati nel Comune di Fara Sabina. Il convoglio formato da due auto, una guidata dal farense Alberto Sacchetti - che mercoledì si è messo in viaggio per riuscire a portare in salvo i familiare di Tania, da anni residente a Fara Sabina - è atteso a breve nel capoluogo. Ci sono quattro donne e cinque bambini: il più piccolo ha tre anni.

utti provengono dalla cittadina ucraina Lutsk, al confine con la Polonia dove hanno potuto varcare le frontiere e iniziare il lungo viaggio, duemila chilometri, verso il secondo comune della provincia. Quattro saranno ospitati a casa di Tania e gli altri troveranno accoglienza presso il monastero delle Clarisse di Fara Sabina. Ad aspettarli ci saranno il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo e il vice Simone Fratini.