Il Velina saluta i suoi Pulcini. Appolloni: «Stagione da incorniciare, bravi»»

RIETI - «Chi non lotta, nella vita ha già perso». È lo slogan che Fabio Appolloni, tecnico della formazione Pulcini dell'Asd Velinia di Antrodoco, ha scelto per sintetizzare la fine della stagione scrivendola sulle maglie regalate ai suoi avevi in occasione della cena sociale tenutasi venerdì sera.



«Vederli crescere e apprendere - sottolinea Appolloni - ti da una soddisfazione unica, perché coi bambini si riscopre il piacere di praticare sport, il calcio in particolare. A tutti loro va il mio ringraziamento e quello del mio staff, dando a tutti appuntamento al prossimo anno».



Con Fabio Appolloni, al seguito del gruppo rossoblù, ci sono i dirigenti accompagnatori Domenico Proietti e Florin Moldoveanu, mentre i veri protagonisti in campo sono i seguenti: Valerio Amorosi, Nicholas Cattani, Jeremy De Santis, Yahya El Magradi, Filippo Gianni, Alessandro Grassi, Leonardo Graziani, Giandomenico Moldoveanu, Matteo Nicoletti, Alessandro Proietti, Giovanni Ricci, Elfat Sulejmani e Marco Tosti.