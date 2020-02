Amatrice, il sindaco Fontanella proclama il lutto cittadino per i funerali di Emiliano Stecconi

RIETI - Il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella "interpretando i sentimenti di profondo dolore e sconcerto dell’intera cittadinanza, unendosi alla sofferenza della famiglia di Emiliano Stecconi" ha proclamato il lutto cittadino il 7 febbraio 2020, dalle ore 12,00 alle ore 13,30 in occasione dei funerali del ventitreenne Emiliano Stecconi, deceduto lo scorso 28 gennaio per un malore e ritrovato nella stalla della sua famiglia nella frazione S. Giusta di Amatrice.



Oltre alle prescrizioni di norma adottare per il lutto cittadino, il sindaco ha invitato i cittadini, i titolari di attività commerciali, gli uffici pubblici e le istituzioni scolastiche “ad osservare un minuto di silenzio durante la celebrazione delle esequie del nostro giovane concittadino previste. © RIPRODUZIONE RISERVATA