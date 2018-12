© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Raccolgo e rilancio con forza l’appello fatto nei giorni scorsi dal Presidente Confcommercio Rieti, Leonardo Tosti, in merito alla proroga della Zona Urbana Franca nei comuni del cratere sismico. In questi giorni abbiamo assistito a diversi scambi di vedute, specialmente sui giornali, in merito alla questione del trasferimenti di fondi dello Stato ai comuni -a parlare è il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli- credo che in questi casi la comunicazione ed il confronto siano dei valori primari ai fini di una dialettica produttiva, che non deve appiattirsi su uno scambio di lettere bollate, ma nemmeno su polemiche che inevitabilmente rimbalzano per qualche giorno sui giornali ma poi vengono risucchiate nell’ordinario, mentre le difficoltà per noi amministratori e per le popolazioni, continuano a permanere».Il primo cittadino continua spiegando che «per questo motivo ho accolto con favore la proposta di Tosti, che si basa su analisi ed argomentazioni da me fortemente condivise. D’altronde il sostegno fin qui dato agli imprenditori tramite i bandi promossi dalla Regione Lazio, dovrebbe corrispondere egualmente anche in termini di sgravi fiscali, configurati nella ZFU. Non prorogare queste misure, oltre a costituire una difficoltà in più per le imprese che ogni giorno si trovano a dover sopravvivere sul territorio, sarebbe anche un segnale che le istituzioni non riescono a garantire quelle tutele minime che la situazione attuale richiederebbe».«Sono fiducioso - conclude Nelli - che vengano introdotte presto tutte le iniziative del caso per porre rimedio a questa mancanza e per continuare a sostenere in maniera intelligente e non esclusivamente assistenziale le imprese, che spesso chiedono poche cose, ma essenziali per continuare a lavorare, progettare ed essere motore per il nostro territorio».