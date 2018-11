Il sangue langue: anche i militari della scuola NBC al centro trasfusionale

RIETiI - Una donazione di sangue non costa nulla e può contribuire a salvare preziose vite umane.





Lo sanno bene i volontari che periodicamente si recano al centro trasfusionale del San Camillo Dè Lellis.

Con loro questa mattina anche i militari della Scuola Interforze per la Difesa NBC.





Una rappresentanza del personale della caserma Verdirosi, capitanata dal Comandante dell'Istituto Interforze, Generale di Brigata Sossio Andreottola si è rimboccata le maniche tornando a donare il sangue all’ospedale di Rieti, per l’iniziativa dall’alto valore sociale.

