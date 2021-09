Il Rieti in versione-Pro: tornano i nomi sulle maglie e numeri personalizzati

Domenica 19 Settembre 2021, 15:28

RIETI - È un Rieti che pensa già in grande, quello che oggi, 19 settembre, è tornato in campo per l'esordio nel campionato nazionale di serie D. Una categoria che la società, in sede di presentazione, ha più volte ribadito di volersi lasciare alle spalle il prima possibile e che, nell'organizzazione generale, sta già dando dimostrazione di aver impostato il nuovo corso con una mentalità professionistica.

E dopo aver strutturato ogni attività societaria con un cambio di passo evidente e repentino, ha "consentito" alla squadra di personalizzare il numero di maglia e apporre i cognomi di ogni singolo calciatore sul retro della stessa. Di fatto, si va dal 10 di capitan Tirelli, alla 32 del bomber Marcheggiani, passando per la 13 di Tiraferri (stessi numeri usati l'anno della promozione in C) e la 26 di Marchi. Per i gemelli Menghi invece, ecco la 4 di Emanuele e la 9 di Matteo, mentre Campagna ha preferito il classico numero 7. Sul fronte-portieri, la 1 è sulle spalle di Coletta, la 22 per Luciani, mentre i reatini Nobile e Principi hanno scelto, rispettivamente la 14 e la 31. Che sia di buon auspicio? Speriamo.