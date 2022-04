Il Rieti all'ultimo respiro batte anche il Trestina: 2-1, decisivo Attili al 91'. Foto

RIETI - Infinito, Rieti! Con un gol di Attili al 91' la formazione amarantoceleste batte il Trestina 2-1 e, in attesa degli incontri di domani di Sangiovannese, Foligno e Unipomezia, si porta al 13esimo posto a quota 34, insieme a Montespaccato e Cascina rispettivamente 11esima e 12esima.

Decisivo il rigore trasformato da Emiliano Tortolano al 15' e la rete di Attili, appunto, ad inizio recupero sul cross di Scibilia da fondo campo. In mezzo ai due gol amarantoceleste, il montentaneo pareggio del Trestina con Barbarossa che rende la seconda parte del match incandescente e incerta. Un successo importante, il terzo consecutivo, nonché quinto risultato utile di fila che spinge il Rieti verso la salvezza. E mercoledì a Ostia, l'infrasettimanale contro l'Unipomezia che potrebbe valere una buona fetta di stagione.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni allo Scopigno

Il tabellino

Rieti: Marenco 6,5; Canestrelli 6,5, De Simone 6,5, Cerroni 6,5, Benhalima 6 (28’ st Tiraferri sv); Falilò 7, E. Menghi 7; Vari 6 (36’ st Scibilia sv), Attili 7,5, Tortolano 7 (46’ st Scalon sv); Pedone 6 (28’ st Esposito sv). A disp. Giori, Manca, Orlandi, Cesani, Perez. All. Boccolini 6,5.

Sporting Trestina: Mazzoni 6; Convito 6, Giacometti 6,5, Sirci 6,5, Lorenzini 6,5; Bruschi 5,5 (24’ st De Benedictis sv), Gramaccia 6,5, Barbarossa 7; Khribech 5,5, Essoussi 5, Di Cato 5,5 (42’ st Mariucci sv). A disp. Montanari, Magalotti, Scarlino, Xhafa, Nicoletti. All. Pierotti 6.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto 5,5 (Siracusano-Carella).

Marcatori: 15’ pt Tortolano su rig. (R), 6’ st Barbarossa (ST), 46’ st Attili (R).

Note. terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa. Ammoniti: Benhalima, Attili (R), Gramaccia, Lorenzini, Khribech, De Benedictis (ST). Angoli: 7-1 per il Rieti. Recupero: 4’ pt, 4’ st.