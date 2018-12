UNDER 15 PROVINCIALE

RIETI – Nel corso del fine settimana pre-natalizio, si sono delineati i risultati di una gara di recupero dell’Under 15 provinciale e della decima giornata dei campionati Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Vittorie per Pro Calcio Studentesca, Rieti e Cantalice, solo un pareggio, invece, per lo Sporting Rieti.Nel recupero della sesta giornata, la Pro Calcio Studentesca si impone per 3-2 sugli ospiti della Brictense. Per i padroni di casa, decisive le reti di Feliziani, Labartino e Nobile.Dopo la pausa per le festività natalizie, le squadre torneranno in campo nel weekend del 12-13 gennaio per la decima giornata.La Sabina si è ritirata: tutte le squadre che hanno giocato e vinto contro la formazione mirtense hanno subito una decurtazione di tre punti. Le compagini che l’avrebbero dovuta ancora affrontare osserveranno, invece, un turno di riposo. Pertanto, ecco: Cantalice 24; Eretum Monterotondo, Real Monterotondo 21; Casali Poggio Nativo 15; Pro Calcio Studentesca 11; Sport Selci, Poggio Moiano 10; Sporting Rieti 9; Velinia 7; Maglianese 4; Passo Corese 2; Brictense 0.Torna al successo il Rieti (10 punti), che batte in casa 5-2 gli ospiti del Circolo Canottieri Roma (14 punti). Per i reatini, doppietta di Giannecchini e gol di Miluzzi, Caiazza e Savelloni. «Abbiamo giocato il primo tempo ad un ritmo troppo basso – commenta il mister del Rieti, Stefano Valentini – e siamo andati negli spogliatoi sul risultato di 2-2. Nella ripresa, però, abbiamo avuto una bella reazione e abbiamo portato a casa una vittoria senza dubbio importante».Il Rieti tornerà in campo sabato 5 gennaio per l'undicesima giornata, nella quale affronterà in trasferta la Virtus Bracciano.Risultato positivo per il Cantalice (22 punti, a - 6 dalla vetta), mentre non va oltre il pareggio lo Sporting Rieti (16 punti).I cantaliciani, grazie alla tripletta di Maioli e alle reti di Rosati e Campanelli, travolgono in trasferta 5-0 Città di Palombara (12 punti). Eusebio Dionisi (Cantalice): «Bilancio fin qui sicuramente positivo per la nostra squadra. Complimenti a tutti».Per quanto riguarda lo Sporting, finisce 2-2 il match contro i padroni di casa della Cross Roads Calcio (13 punti). I gol dei reatini sono firmati da Iacoboni e Volpicelli.Le due squadre della provincia di Rieti torneranno in campo nel fine settimana del 5-6 gennaio per l'undicesima giornata. Il Cantalice se la vedrà in casa contro la Roma Nord Academy, lo Sporting, invece, ospiterà il Club Olimpico Romano.