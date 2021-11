Il Rieti torna a vincere: doppio Marcheggiani su rigore e il Poggibonsi va ko (2-1). Foto

RIETI - Dopo quasi un mese e mezzo dall'ultima volta, il Rieti torna ad assaporare il sapore dolce della vittoria, la seconda della stagione.

A farne le spese, stavolta, è il Poggibonsi che alla vigilia del match era una delle quattro capolista del girone E, arresosi alla doppietta di Francesco Marcheggiani che nella ripresa trasforma due calci di rigore riportando il sereno in casa amarantoceleste.

Gara dai due volti

Dopo un primo tempo abulico, caratterizzato solo da un intervento di Narduzzo su Riccobono, nella ripresa prima il portiere reatino toglie dall'incrocio dei pali una punizione dello stesso Riccobono, poi sul capovolgimento di fronte il lancio di Montesi per Tirelli costringe Frosali ad atterrare il capitano del Rieti e l'arbitro ad assegnare rigore e ad espellere il difensore toscano: dal dischetto Marcheggiani con freddezza fa 1-0. Pochi minuti più tardi ingenuità di Cerroni in area su Regoli ed è penalty pure per il Poggibonsi: Riccobono è freddo a sufficienza per spiazzare Narduzzo (1-1). Finita? Macché. All'88' Orlandi in area mette un pallone basso al centro, ma Donati tocca con la mano e per l'arbitro è ancora rigore: sempre Marcheggiani dagli undici metri, sempre gol, il settimo in 8 gare.

Finisce 2-1 ma nel recupero paura per Marchi che cade a terra e battendo la nuca perde i sensi: subito rianimato e trasportato in ospedale cosciente per accertamenti: riscontrato un trauma cranico e notte da passare in osservazione al de Lellis.

Il tabellino

Rieti (4-3-3): Narduzzo 7; Tiraferri 6,5, De Martino 6 (12’st Cerroni 5), Montesi 6,5, Canestrelli 6; Marchi 6,5 (47’st Meo s.v.), Falilò 7, Benhalima 6,5 (27’st Pedone s.v.); Galvanio 5,5 (27’st Orlandi s.v.), Marcheggiani 6,5, Tirelli 7. A disp.: Luciani, Menghi, Nobile, Lauri, Principi. All. Boccolini 7.

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini 6; Marafioti 6 (22’st Rimondi s.v.), Cecchi 6 (50’st Nicoloso s.v.), Frosali 5, Poggesi 6; Muscas 6 (27’st De Vitis s.v.), Mazzolli 6, Camilli 6; Bellini 5,5, Riccobono 6,5 (39’st Donati s.v.); Regoli 6. A disp.: Venè, De Vitis, Borri, Simoncini, Barbera, Cioni. All.: Calderini 6.

Arbitro: Vailati di Crema 6,5 (Quici-De Gregorio).

Marcatori: 26’st (rig.) e 43’st (rig.) Marcheggiani, 33’st Riccobono (rig.).

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, spettatori 300 circa, di cui una trentina provenienti da Poggibonsi. Al 24’st espulso Frosali (P) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Canestrelli, De Martino (RI), Poggesi, Camilli, De Vitis, Mazzolli (P). Angoli: 4-2 per il Rieti. Recupero: 1’pt, 8’st.