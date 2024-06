Il Fc Rieti si tiene stretto Nicholas Peschiaroli: «Questa è casa mia, grato alla società»

RIETI - Altra importante conferma in casa Fc Rieti, che firma l'esterno basso Nicholas Peschiaroli, un 2005 che nell'ultimo campionato di Promozione ha rappresentato la vera rivelazione della stagione, a dispetto della sua giovanissima età, la stessa che ha indotto il club a trattenerlo ancora in amarantoceleste.

La nota

Il Fc Rieti è lieto di annunciare la riconferma del calciatore Nicholas Peschiaroli anche per la stagione agonistica 2024/25. «Onorato di poter continuare a vestire i colori della città in cui sono nato. Questa è casa mia e sarò sempre grato alla società per avermi dato l'opportunità inizialmente di mettermi in evidenza e ora di potermi confermare. Sarà un campionato stimolante e competitivo, che affronteremo con la determinazione giusta, guidati da uno staff tecnico a mio avviso molto preparato» dichiara il calciatore.