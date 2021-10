Il Rieti "scarica" Campagna: l'attaccante non convocato per il recupero di San Donato

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 12:54

RIETI - Alla vigilia della prosecuzione di San Donato Tavarnelle-Rieti (si ripartirà dal 1' del secondo tempo sul 3-1 per i toscani), nel quartier generale amarantoceleste scoppia il caso-Campagna. L'attaccante pontino, infatti, non è stato inserito nella lista dei convocati per la trasferta odierna perché la società ha deciso di "tagliarlo". Il giocatore ha già lasciato Rieti e, in attesa della nota ufficiale che sancirà il divorzio tra lui e il club, ha postato due storie nel suo profilo Facebook che non lasciano spazio a troppa immaginazione.

Nella prima rilancia l'indiscrezione che lo pone ormai ai margini del progetto amarantoceleste «in attesa di nuova collocazione», nella seconda esprime tutta la sua delusione con un pensiero profondo che recita così: «Le persone deboli cercano vendetta, le persone forti perdonano, le persone intelligenti ignorano».