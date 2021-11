Il Rieti “ritrova” Campagna, ma resta il nodo Scalon: rescissioni sfumate

RIETI - Leandro Campagna e Lucas Scalon restano a Rieti. Le ultime ore di mercato, non hanno sortito gli effetti sperati dal club, che nel caso dell'attaccante pontino e del difensore brasiliano, puntava a una rescissione per virare su altri obiettivi.

Tre club rifiutati

Nello specifico, Scalon negli ultimi giorni è stato avvicinato sia dal Brindisi, che dal Vado Ligure, nonché dall'Acireale - tutti club di serie D - ma l'ex difensore della Chapecoense, che in un primo momento sembrava convinto di accasarsi in terra pugliese, alla fine ha preferito non muoversi da Rieti, pur consapevole di non rientrare più nei piani tecnici di Boccolini. Il suo procuratore, Stefano Guercini - che col club amarantoceleste ha degli ottimi rapporti - ha provato in tutte le salse a far comprendere a Scalon che questo "muro contro muro" va principalmente a suo discapito ma, forte di un contratto con scadenza al 30 giugno 2022, il giocatore (per ora) preferisce evitare un nuovo trasloco.

Torna a disposizione

Diametralmente opposto invece, il discorso relativo a Leandro Campagna, il quale pur avendo chiesto la rescissione, ha sempre mantenuto dei buoni rapporti sia col club, che col tecnico. A metà ottobre si erano interessate all'attaccante pontino l'Aprilia e il Cassino, due club di serie D che sembravano fare proprio al suo caso visto che per motivi strettamente personali, Campagna avrebbe preferito una sistemazione non troppo distante da casa. Ma entrambe le destinazioni non erano gradite al giocatore che nelle ultime ore di mercato aveva ricevuto un paio d'offerte interessanti (una da un club umbro del girone E), ma alla fine è saltato tutto. A questo punto Campagna - che si allenava a parte - verrà reintegrato in gruppo e per Boccolini rappresenterebbe un nuovo acquisto. Finora, per lui, un'unica presenza (quella di San Giovanni Valdarno) e 2 gol all'attivo, un'equazione che fa ben sperare e che potrebbe diventare l'arma in più di un Rieti che proprio sottoporta fatica a finalizzare.