Il Rieti riabbraccia Esposito e scopre quattro volti nuovi: Scibilia, De Martino, Lisi e Lauri. Foto

Martedì 27 Luglio 2021, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 11:42

RIETI - Secondo giorno di visite e test d'ingresso, in casa Rieti. Questa mattina, 27 luglio, è stata la volta di Cristian Esposito, lo "scugnizzo" biondo classe 2002 che si prepara a una stagione da protagonista dopo il chiaro-scuro di quella appena conclusa. E ritrovare un tecnico come Alessandro Boccolini, col quale ha già lavorato alla Ternana, potrebbe essere un importante punto a favore.

I primi volti nuovi

Ma oltre a Espsosito, la mattina è stata caratterizzata dagli arrivi del 35enne attaccante siciliano Danilo Scibilia (ex Cassino e Lupa Roma), quello del difensore romano Simone De Martino - lo scorso anno all'Ostia Mare - figlio di uno dei due imprenditori che hanno rilevato il club, ma anche di due giovani difensori classe 2001 come Simone Lisi, anche lui proveniente dalla Viterbese e Filippo Lauri (ex Albalonga).

Gli assenti

Per il momento nessuna visita medica per Samuele Zona ('02) alle prese con un problema fisico, così come per Alessandro Marchi, il quale potrebbe scegliere di accasarsi altrove: Pineto, Ostia Mare (dove è già andato Orchi) e Monterosi sono sulle sue tracce da tempo.