Il Rieti "parla" spagnolo: ecco Juan Carlos Perez. Il terzino sinistro lascerà Messina

RIETI - Non c'è ancora l'ufficialità da parte del club, ma il Rieti sta per tesserare Juan Carlos Perez. Il terzino sinistro, classe 2002, questa mattina, 9 dicembre, si è unito alla squadra per svolgere il suo primo allenamento in amarantoceleste, chiudendo definitivamente l'esperienza vissuta a Messina dove ha collezionato 10 presenze.

Mancino puro, Perez è un esterno versatile, che può giocare sia da quarto di difesa, che da quinto di centrocampo, un po' come accadeva con Samuele Zona. Il tesseramento dello spagnolo sembra essere ormai questione di ore e, salvo imprevisti, Alessandro Boccolini potrà averlo a disposizione già per la sfida di domenica contro l'Unipomezia allo Scopigno.