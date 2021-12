Il Rieti non parla: a fine gara sala stampa disertata. Boccolini in bilico. Il video

RIETI - Al termine della gara, bocche cucite in casa-Rieti: nessuno, sia tra i dirigenti che all’interno dello staff tecnico, se l’è sentita di presentarsi in sala stampa per rilasciare dichiarazioni, segno tangibile di nervosismo e di smarrimento, nel momento di maggior difficoltà del club che ora è a una sola lunghezza dalla retrocessione diretta. Ora bisognerà solo capire se dietro questo “silenzio assordante” possano celarsi decisioni importanti che vadano a colpire la guida tecnica, fortemente contestata anche ieri. La posizione di Boccolini, a questo punto, sembra quantomeno in bilico.