Il Rieti di Coppa è un doppio G(D)iallo: l'Olbia vince 4-1. Gigli e Gondo esclusi e partenti, prima gioia per Tirelli

Ultimo aggiornamento: 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rieti crolla nel secondo tempo ad Olbia e rimedia la prima sconfitta ufficiale della stagione. Nella seconda giornata del primo turno di Coppa Italia di serie C gli amarantocelesti vanno ko 4-1, con i padroni di casa che dilagano nella seconda frazione dopo l’espulsione di Diallo per somma di ammonizioni. Non un esordio da ricordare per Alberto Mariani, che ha avuto buone risposte dalla squadra nella seconda parte del primo tempo, quando subito dopo il vantaggio di Ogunseye al 30’ su splendido assist del reatino Vallocchia, reagisce immediatamente impegnando Van Der Want con due calci di punizione di Tirelli e Marcheggiani. E’ proprio Fabrizio Tirelli, al 43’, ad inventarsi un gran gol, girando di destro in rete un cross dalla destra di Marchi. All’intervallo è 1-1. La ripresa inizia però nel peggiore dei modi, visto che Diallo rimedia il secondo giallo, lasciando i suoi in inferiorità numerica. L’Olbia a questo punto dilaga con uno scatenato Ogunseye: l’attaccante prima porta in vantaggio i suoi su colpo di testa, direttamente da corner, al 60’, poi sigla il calcio di rigore del 3-1 dopo il tocco con la mano di Palma al 67’. Chiude i conti dieci minuti più tardi Doratiotto. Dura troppo poco un Rieti difficilmente giudicabile, non solo perché siamo all’inizio della stagione, ma piuttosto per un mercato che deve obbligatoriamente dare risposte per essere competitivi. Gigli e Gondo sono rimasti fuori dall’undici titolare, ma forse dietro alla scelta non ci sono guai fisici ma le sirene di mercato, visto che entrambi sono corteggiati e potrebbero lasciare il Rieti. Tra una settimana c’è la Ternana per la terza ed ultima giornata, ma più che vincere per provare a proseguire il cammino, la preoccupazione del Rieti dovrà essere quella di arrivarci nel miglior modo possibile, anche e soprattutto in termini di rosa.(4-3-1-2): Van Der Want; Pisano, La Rosa, Iotti, Pitzalis; Lella, Muroni, Biancu (75’ Pennington); Vallocchia; Doratiotto, Ogunseye. A disp. Crosta, Barone, Belloni, Secci, Demarcus, Mastino, Demurtas, Bah, Zugaro, Martiniello. All. Filippi(4-3-1-2): Pegorin; Tiraferri, Diallo, Granata, Zanchi; Guiebre, Palma (83’ Bellopede), Marchi; Tirelli (73’ Marino); De Sarlo (55’ Bartolotta), Marcheggiani. A disp: Addario, Gigli, Sette, Poddie, Gondo, Lazzari. All. Mariani: Scatena di Avezzano (Toce-Collu): 30’ Ogunseye (O), 43’ Tirelli (R), 60’ Ogunseye (O), 67’ Ogunseye (O) (r), 74’ Doratiotto (O): ammoniti Marchi (R), Muroni (O). Al 53’ espulso Diallo per somma di ammonizioni: Ternana – Olbia 3-2Riposava: Rieti: Olbia – Rieti 4-1Riposava: Ternana: Rieti – Ternana (domenica 18, ore 20.30)Riposa: OlbiaTernana, Olbia 3Rieti 0