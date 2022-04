Il Rieti ci riprova: arriva il Lornano Badesse. Coulibaly ok, Menghi no. Boccolini: «Avversario tosto»»

RIETI - Vigilia di campionato allo "Scopigno" dove domani, 10 aprile alle 15 il Rieti sfiderà il Lornano Badesse, attuale quinta forza del girone E.

Il tecnico amarantoceleste Alessandro Boccolini, al termine della consueta seduta di rifinitura, ha presentato così il match, tra i più insidiosi di questo rush finale di stagione.

«Squadra che non molla un centimetro - dice - che vuole arrivare a un piazzamento playoff. È un organico che a gennaio è stato ulteriormente rinforzato e che fa del suo 3-5-2 un modulo tattico piuttosto efficace. Noi però, arriviamo alla sfida nel modo giusto: in settimana abbiamo lavorato su buoni ritmi, i ragazzi sono in fiducia e hanno voglia di allungare la serie positiva. Coulibaly? Sta bene e sarà della partita, mentre Matteo Menghi dovrà rimandare il suo ritorno in campo. Per la prima volta avremo la possibilità di riproporre gli stessi undici della settimana precedente e questa, per me, è una novità».