Il Rieti "chiude" la porta: ecco Davide Narduzzo, ex Siena e Reggiana

Martedì 5 Ottobre 2021, 09:44

RIETI - Colpo di mercato del Rieti: tra i pali arriva il 27enne Davide Narduzzo. Classe '94, scuola Milan, l'ex portiere di Teramo, Reggiana e Siena (attualmente svincolato) ha convinto il direttore generale Franco Zavaglia e oggi, 5 ottobre, alle 18 sarà allo stadio "Manlio Scopigno" per conoscere società e staff tecnico e firmare il contratto che lo legherà al club amarantoceleste fino al termine della stagione.

La scelta

A indirizzare la società verso questa scelta, per certi versi anche sofferta, i troppi gol "evitabili" subìti in questa primissima parte di stagione dal giovane Coletta, 18 anni compiuti da poco, un 2003 sicuramente di valore e di prospetto, ma che per il momento sembra non convincere appieno oltre a non dare la giusta serenità a un reparto, quelllo arretrato, dove la qualità non è altissima, ma comunque in grado di reggere l'urto della categoria. Chiaramente, dal momento che Narduzzo venisse impiegato titolare, nell'undici di base dovrà esserci posto per un altro 2003: i reatini Falilò e Nobili i candidati, dopo aver dimostrato già lo scorso sotto la guida-Battisti, di avere i requisiti per emergere.