Il Rieti capitola nel finale: un gol di Bosi all'85' manda in orbita il Montespaccato Savoia (0-1). Foto

RIETI - Un gol di Bosi nel finale, condanna il Rieti alla sconfitta. Finisce 1-0 per il Montespaccato Savoia il recupero della 17esima giornata del girone d'andata, rinviato due volte a gennaio.

Una rete-lampo, quando lo zero a zero sembrava ormai un risultato conclamato, che consente al Montespaccato di compiere un importante passo in avanti in classifica, relegando il Rieti in piena zona retrocessione.

Sotto l'aspetto del gioco è stata una partita piuttosto equilibrata: più Montespaccato nel primo tempo, più Rieti nella ripresa. Gli errori sottoporta di Menghi e le punizioni di Tortolano uscite di un nulla, pesano non poco sull'economia del match e sul morale di una squadra che domenica sarà chiamata nuovamente all'impresa ad Arezzo.

Il tabellino

Rieti (4-2-3-1): Marenco 6; Tiraferri 6, De Martino 6,5 (30’st Canestrelli s.v.), Scalon 6, Perez 5; Falilò 5 (1’st Manca 6,5), Cesani 5,5 (12’st E. Menghi 6); Tortolano 6,5, Vari 6 (44’st Orlandi s.v.), Attili 6,5; M. Menghi 6 (30’st Coulibaly s.v.). A disp.: Giori, Pedone, Benhalima, Ghita. All.: Boccolini 6.

Montespaccato Savoia (4-4-2): Meniconi 6; Petricca 6, Antogiovanni 6 (29’st Proietto s.v.), Giannetti 6, Anello 6; Bosi 6,5 (44’st Pesarin s.v.), Pietrangeli 6 (20’st Canciani 6), Tataranno 5,5 (5’st Putti 6), Nanci 6; Rossi 5,5 (10’st Maurizi 6), Ansini 6. A disp.: Tassi, Calì, De Dominicis, Ergemlidze. All.: Mucciarelli 6.

Arbitro: Menicucci di Lanciano 6,5 (Gentile di Teramo e Bosco di Lanciano).

Marcatori: 40’st Bosi.

Note: terreno in discrete condizioni, spettatori 200 circa. Ammoniti: E. Menghi (RI), Petricca, Antogiovanni (M). Calci d’angolo: 8-4 per il Rieti. Recupero: 0’ pt, 4’ st.