Il Rieti batte Amatrice 4-0: doppiette di Tirelli e Menghi. Omaggio alle vittime del terremoto. Foto

Sabato 11 Settembre 2021, 14:47

RIETI - Si conclude con la vittoria del Rieti per 4-0 sull'Amatrice, l'ultimo allenamento congiunto pre-campionato, disputato questa mattina, 11 settembre, al Paride Tilesi: decisive le doppiette di Matteo Menghi e di capitan Fabrizio Tirelli.

«Siamo riusciti a dare continuità ai risultati - ha detto il tecnico Alessandro Boccolini al termine della partitella - soprattutto oggi, rispetto alle altre volte, siamo riusciti a concretizzare di più le azioni create. A prescindere da quanto visto in campo, giocare in questa città segnata dal terremoto, ci ha emozionato e spero che al più presto la normalità possa essere di casa per tutta la gente del posto».

Sì, perché la mattinata del Rieti ad Amatrice era cominciata con squadra, staff tecnico e dirigienziale raccolta in un momento di preghiera e di riflessione, intorno al monumento dedicato ai morti del terremoto che colpì il territorio reatino nel 2016. Il capitano Fabrizio Tirelli, a nome di tutti i membri del Fc Rieti, ha omaggiato la memoria dei defunti con una composizione floreale.