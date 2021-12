Il Rieti aspetta il sì di Attili: l'ex Ostia Mare allo stadio per la firma

RIETI - Vittorio Attili sta per dire sì al Rieti. La forte mezz'ala capitolina, classe '95, si è scincolato dalla Vastese ed è pronto a indossare la maglia amarantoceleste, dove ritroverà quel Francesco Marcheggiani col quale ha già giocato nel Gualdo Casacastalda nella stagione 2014/2015. Ventisei anni, Attili può giocare sia nei tre di centrocampo, che in fase offensiva da terzo d'attacco o da seconda punta. Più di 200 presenze in serie D e 48 gol realizzati, Attili ha vestito anche le maglie di Maccarese, Ostia Mare e Lanusei. La firma è prevista per oggi, 16 dicembre

Per uno che arriva, tre che vanno: Campagna, Scalon e Palermo hanno rescisso e ora sono liberi di accasarsi altrove. Ma il mercato del Rieti non è ancora finito perché è sempre caccia a un forte centrocampista: sfumato Cruciani, che resta a Pomezia, la società sta sondando altre strade.