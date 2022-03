Quel che resta del Rieti aspetta la Pianese: vietati altri passi falsi. Problemi di formazione

RIETI - Battere la Pianese per restare in corsa e non sprofondare ulteriormente in classifica. L'obiettivo odierno del Rieti è ormai noto e sarà lo stesso da qui alla fine della stagione, perché gli attuali 18 punti sono troppo pochi per guardare al futuro con ottimismo.

Serve una vittoria

Domani, 13 marzo, allo Scopigno (ore 14,30), arriva peraltro un avversario ferito dall'1-3 casalingo subìto sette giorni fa dal Lornano Badesse e questo aspetto renderà ancor più complicato l'impegno degli amarantoceleste, che non vincono ormai dallo scorso 12 febbraio (2-1 al San Donato Tavarnelle) e che nelle ultime cinque gare hanno collezionato quattro sconfitte e un pareggio. Ma per Alessandro Boccolini, i problemi di formazione restano all'ordine del girono e come se non bastasse una classifica deficitaria a rendere tutto più complicato, oggi contro i bianconeri dovrà rinunciare a Emiliano Tortolano e a Tiziano Tiraferri (entrambi squalificati), nonché ai due attaccanti in età di Lega, Laye Signate e Matteo Menghi, entrambi alle prese con problemi di natura fisica. A tutto ciò vanno sommate le non perfette condizioni di Simone De Martino, l'unico centrale di difesa che in questo momento riesce a garantire qualcosa in più rispetto ai suoi compagni di reparto, ma ancora sofferente per un colpo alla caviglia rimediato prima della sosta natalizia.

Designazione beffarda

Originale e un po' bizzarra, la designazione arbitrale scelta per Rieti-Pianese proprio al culmine di una settimana caratterizzata dal distacco del gas allo stadio: la gara di domani, infatti, sarà diretta dal fischietto pugliese Dario Acquafredda di Molfetta, un cognome che racchiude in sé tutte le ultime peripezie societarie.

Così in campo



Rieti (4-3-1-2): Marenco; Canestrelli, De Martino, Scalon, Perez; Cesani, Falilò; Vari, Attili, Scibilia, Coulibaly. All. Boccolini.

Pianese (3-4-1-2): Nannelli; Gagliardi, Folino, Simeoni; Mininno, Marianeschi, Modic, Trovade; Lepri; Tascini, Convitto. All. Brando.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta (Savino-Balbo).