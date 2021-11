Pronto il Rieti anti-Scandicci, Boccolini: «Avversari ben coperti, serve determinazione»

RIETI - Vigilia di campionato in casa Rieti, dove a poche ore dalla sfida casalinga con lo Scandicci in programma domenica 21 novembre alle 14,30 allo "Scopigno" il tecnico Alessandro Boccolini fa una panoramica sulle condizioni del gruppo e sulle caratteristiche dell'avversario toscano.

«La squadra sta bene - ammette il tecnico del Rieti Alessandro Boccolini - Marchi è recuperato e fa parte dei venti convocati, ma potrebbe anche giocare nell'undici titolare. È un'opportunità in più, valuteremo prima del match di domenica. Ci sono ancora delle defezioni come Pensalfini e i soliti lungodegenti oltre a Canestrelli squalificato: al suo posto sulla sinistra, mancando anche Zona, valuteremo altre soluzioni sulle quali abbiamo lavorato in settimana».

«Il calendario - prosegue Boccolini - potrebbe favorirci in questa fase, ma se fosse così non avremmo dovuto vincere col Poggibonsi. È un girone particolare, domani affrontiamo una squadra al pari nostro ma se andiamo in campo morbidi ci ritroveremo allo stesso punto di qualche settimana fa. Lo Scandicci è squadra ben coperta, gioca con un 5-3-2, come il Cannara subisce pochi gol e sarà importante mettere il match nei giusti binari. Al di là di questo mi aspetto una squadra cattiva, determinata e consapevole. Tirelli nel tridente? Sì perché riesco a sfruttare al meglio le sue qualità tecniche».