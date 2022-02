Il Rieti alla prova della capolista San Donato. Boccolini: «Sarà gara di contenimento e ripartenze»

RIETI - A 24 ore dalla sfida dello Scopigno contro il San Donato Tavarnelle, capolista del girone E, il tecnico del Rieti Alessandro Boccolini fa il punto sulle condizioni del gruppo e in che modo proverà a sorprendere la squadra del momento.



«Veniamo da un pareggio beffardo a Foligno - dichiara il tecnico - ma era la prima partita dopo la lunga sosta e ci poteva stare non essere del tutto performanti. Ci tenevamo a vincere perché si trattava di uno scontro diretto, ma pazienza. Arriviamo comunque, consapevoli di aver fatto bene e sono fiducioso per la sfida alla capolista, una squadra che segna 3/4 gol a chiunque e che fa del 4-3-3 aggressivo il suo punto di forza. Come sorprenderli? Inevitabilmente per noi sarà una gara di contenimento, provando ad offendere di rimessa sfruttando le qualità dei nostri attaccanti. Modulo? Di base 4-2-3-1 ma comunque ci adatteremo al loro modo di giocare».



Out Signate che ha una microfrattura al malleolo, ancora fuori Esposito che sarà di rientro a fine mese, mentre a centrocampo torna Falilò.