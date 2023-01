Pietro Mariani ricorda Gianluca Vialli: «Uomo di altissimi valori. Quel Bologna-Samp del '91 lo ricordo ancora»

RIETI - «Di Gianluca Vialli conservo il ricordo indelebile di un uomo silenzioso, ma pieno di valori: per me tra i tre o quattro bomber italiani più completi di sempre».

Da Debrecen, dove ormai vive stabilmente da anni insieme alla sua famiglia, Pietro Mariani apre l'album del ricordi di quei fantastici anni '80/'90 che lo hanno visto protagonista in un calcio che nulla ha a che vedere con quello attuale e tra un tackle a Diego Armando Maradona, uno spalla a spalla con Roberto Baggio, esce fuori anche quel Bologna-Sampdoria del 10 febbraio 1991 finita con un sonoro 3-0 in favore dei blucerchiati in un Dall'Ara innevato e reso praticabile proprio a pochi istanti dal calcio d'inizio.

«Era una Samp implacabile, quella - racconta Mariani - che non a caso a maggio si laureò per la prima volta campione d'Italia. Gianluca, insieme a Roberto Mancini era una delle due punte di diamante di un gruppo pazzesco, che personalmente annovero tra i migliori dieci della storia del calcio italiano. E in quella partita, in modo particolare, erano imprendibili: sul 2-0 segnato proprio da Vialli, provai a chiudere la traiettoria disegnata proprio per Gianluca, ma lui fu più veloce di me a battere Cusin e rendere inutile il mio intervento».

Giocava con la maglia numero 7, Pietro Mariani, l'unico calciatore reatino della storia aver avuto l'onore e il privilegio di affrontare, seppur da avversario, certi giocatori. «Era un altro calcio, decisamente più genuino, più affascinante, più bello da vedere e da gustare e questo anche a persone come Gianluca Vialli, un uomo con due attributi giganteschi, che pure dinanzi a un epilogo che lui aveva intuito, non si è mai arreso. Cosa ci insegna? Sicuramente a lottare fino alla fine, a dare il giusto valore alle cose, privilegiando gli affetti più cari. Perché lontano da quel rettangolo di gioco, siamo esseri umani come tutti e in quanto tali, non siamo esenti né dalle malattie, né dai dispiaceri».