Il regista Ivan Cotroneo ad Amatrice per la proiezione della quarta puntata de "La Compagnia del Cigno"

RIETI - Questa sera il regista Ivan Cotroneo è intervenuto ad Amatrice per la quarta puntata della serie tv Rai “La Compagnia del Cigno”, scritta e diretta da lui e che è stata proiettata nella mensa dell'Area del Gusto di Amatrice.Oltre al regista, ha partecipato anche il giovane attore Leonardo Mazzarotto, che nella fiction interpreta Matteo, un giovane musicista talentuoso che dopo il disastro del 24 agosto in cui ha perso la madre, si trasferisce a Milano per studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi.Insieme a Ivan Cotroneo e al giovane protagonista, per Indigo Film è stata presente ad Amatrice la produttrice Francesca Cima.La puntata di questa sera racconta un momento cruciale del terremoto di Amatrice."Oggi dovevo per forza essere qui a vedere la fiction con la popolazione amatriciana e non me la sentivo di rimanere a Roma - ha detto Cotroneo ai presenti - sono molto contento che questa serie stia avendo buoni ascolti, perché tratta di tematiche a me care. Spero di aver affrontato il racconto dei ricordi sul terremoto con il giusto rispetto e la sensibilità necessaria: credo sia anche giusto aver raccontato a chi non ha vissuto il sisma, l'esperienza di dolore vissuta dalla popolazione ed in questo caso rappresentata nella fiction dal giovane Matteo".Sempre questa sera, la Indigo Film ha incontrato anche i rappresentanti della Casa della Musica di Amatrice e della Banda di Amatrice, ai quali la casa cinematografica ha donato diecimila euro, che andranno a favore della Casa della Musica, i cui cantieri sono stati aperti nelle scorse settimane presso la località Collemagrone di Amatrice.