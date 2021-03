Il reatino Filippo Melchiorre campione regionale U16 in SuperG

RIETI - Si sono concluse le gare del campionato regionale di sci alpino. La tre giorni è iniziata lo scorso sabato 6 marzo sulle nevi di Campo Felice, culminando nella combattuta e meritata conquista del titolo regionale in Super Gigante nella categoria Under16, conseguita dal reatino Filippo Melchiorre.

Il titolo si aggiunge ai risultati raggiunti dal SS Lazio Sci Club, protagonista in tutte le categorie e specialità di questi campionati regionali.

Infatti, nelle gare di Slalom Gigante disputate il 6 marzo sono diventati campioni regionali Lavinia Sambuco (U12 Femminile), Valentino Caputi (Giovani Maschile) e Sara Fortuna (Giovani Femminile), Argento per Asia Kichelmacher (U16 Femminile) ed Enrico Grossi (Seniores Maschile), entrambi attori di splendide seconde manche. Bene anche Maria Magdalena Keller, terza in U14 Femminile, ed un plauso a Lorenzo Fanella quarto in U16 Maschile, Alessio Parise quinto in U12 Maschile, Roberto Benvenuto quinto in U11 Maschile, Federica Petrucci sesta in U14 Femminile e Lorenzo Caputi nono in U16 Maschile.

Mentre tra i pali stretti delle gare di Slalom Speciale del 7 marzo, sono state cinque i podi conquistati: Medaglie d’oro per Lavinia Sambuco (U12 Femminile), Valentino Caputi (Giovani Maschile) -entrambi straripanti - Enrico Grossi (Seniores Maschile) e per la brava Sara Fortuna. Degno di nota l’exploit del piccolo Roberto Benvenuto, con il suo terzo posto, meritatissima Medaglia di Bronzo in U11 Maschile. Quarte nelle rispettive categorie Asia Kichelmacher (U16 Femminile) e Maria Magdalena Keller (U14 Femminile), sesto Lorenzo Caputi (U16 Maschile).

«Siamo molto contenti dei risultati ottenuti – evidenzia Ernesto Gremese, presidente dello Sci Club – che ripagano del costante impegno dei ragazzi e del lavoro egregiamente svolto dal team tecnico del sodalizio, nonostante nel nostro Terminillo, sede di uno dei nuclei dello sci club, la disciplina dello sci alpino sia da tempo penalizzata».

