RIETI - La Filiera del Legno Fvg (Friuli Venezia Giulia), supportata dalla Regione Fvg e dal Consorzio Innova, si è aggiudicata il primo premio per il concorso targato Pefc per le “Comunità forestali sostenibili” con il progetto di ricostruzione del Polo del Gusto e della Tradizione di Amatrice.La premiazione si è svolta ieri a Roma alla presenza dei rappresentanti di Pefc e Legambiente. «Un premio per portare ad esempio percorsi che in grado di perseguire la creazione di valore, mantenendo e migliorando la qualità̀ delle foreste e dei prodotti e servizi che esse garantiscono al territorio attraverso la loro gestione attiva e la promozione delle filiere corte e di prossimità», questa la motivazione che ha portato questo riconoscimento.Un impegno, quello della Filiera del legno Fvg che ha visto nel 2017, la fornitura di materiali certificati e maestranze per costruire, in soli 288 giorni, il Polo del Gusto e della Tradizione di Amatrice che, con i suoi 300 metri cubi di legno certificato (abete e larice delle foreste certificate Prfc del Friuli Venezia Giulia), rappresenta la prima grande opera della ricostruzione post-sisma 2016 edificata interamente in legno.Un progetto, quello della costruzione della mensa scolastica e degli otto ristoranti storici di Amatrice, reso possibile grazie alla solidarietà degli italiani ed alla sinergia tra istituzioni e privati. A partire dall’architetto Stefano Boeri che ha donato il progetto, finanziato con i soldi della raccolta fondi “Un aiuto subito” di TgLa7 e Corriere della Sera.Il Polo del Gusto e della Tradizione non solo ha ridato lavoro a centotrenta persone, ma è diventato anche un simbolo di sicurezza antisismica e un luogo sicuro di riferimento per molti appuntamenti e eventi della zona, basti ricordare le visite del Principe Carlo d'Inghilterra e del premier canadese Trudeau.«Un riconoscimento che significa moltissimo e premia non solo la Filiera del Legno come rete d’impresa, ma l’impegno di ogni singola persona che si è spesa per questo risultato – ha detto Matteo Marsilio della Filiera del Legno Fvg - il nostro ringraziamento va ad ognuno di loro, alla nostra Regione Friuli Venezia Giulia da sempre sostenitrice della Filiera, a Stefano Boeri architetti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima opera, figlia prima di tutto della solidarietà del nostro paese».