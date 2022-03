Il professore no vax Davide Tutino di nuovo a Poggio Mirteto. Oggi in piazza per spiegare la sua contrarietà al Green pass

“Colazione con il disobbediente” è la nuova trovata del professore No vax e No Green pass Davide Tutino a Poggio Mirteto. Tutino dopo essere riuscito a entrare senza certificazione verde, grazie al permesso concesso arbitrariamente dalla responsabile, nella biblioteca comunale “Peppino Impastato”, torna nella cittadina mirtense.

Lo fa, nonostante le polemiche istituzionali e politiche suscitate dall’iniziativa che si è posta fuori dal rispetto delle norme - in base alle quali l’accesso alla biblioteca era consentito unicamente ai possessori di Green pass - e nel giorno in cui la provincia di Rieti celebra due anni di pandemia (il 6 marzo 2020 venne isolato il primo caso di Coronavirus nel Reatino).

Tutino ha deciso, infatti, di organizzare “oggi 6 marzo 2022 alle 11 a Poggio Mirteto, non solo per una merenda in piazza, ma anche e soprattutto un modo per spiegare ai cittadini perché il Green pass è illegale e discriminatorio. Perché e come abbiamo liberato la biblioteca comunale dal lasciapassare dell'odio e della segregazione. Per un dialogo aperto – scrive sui social annunciando il suo arrivo a Poggio Mirteto - e rispettoso speriamo che partecipi soprattutto chi non è d'accordo con noi. Attendiamo tutti per confrontarci”.