Il Passo Corese vince ad Amatrice 2-1 e si piazza al terzo posto. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L’Amatrice cede in casa contro il Passo Corese 2-1 nell’ultima gara della stagione: gli amatriciani già con il quinto posto in tasca, cercano di rimontare contro i sabini che con la vittoria conquistano il terzo posto, mentre per la promzoione in Eccelelnza sarà spareggio fra Romulea e Fiano Romano.

La prima emozione è al 5’ con un forte tiro di Pirozzi che viene respinto da Somma. Al 9’ la prima rete degli ospiti che nel corso di una fase concitata di gioco in area di rigore trovano un pertugio e un tiro a giro piazzato sul secondo palo di Proietti. L’Amatrice attacca e ha due occasioni sempre con Rodia: una al 20’ con il tiro ancora respinto da Somma e poi al 24’ con un pregevole aggancio ed un tiro che di poco esce sulla destra. Al 29' di Palma che esce di poco fuori, mentre al 30’ la punizione tirata da Ubertini trova pronto Salvatore dell’Amatrice. Padroni di casa ancora pericolosi al 32' con un tiro Pirozzi che respinge il solito somma. Al 34' le fatiche amatriciane vengono ripagate con il gol del bomber Colangeli che spizza di testa in rete.

Secondo tempo decisamente meno agonistico e molto frammentato. Al 15’ arriva il gol di Manna che in mischia sfrutta le amnesie difensive dell’Amatrice. Al 20’ Rodia trova quasi il gol con un tiro che finisce di pochissimo fuori. Si gioca poco, tra cambi, ammonizioni e falli continui da entrambi i fronti. Al 44’ ancora Pace tenta da vicino ma la palla esce di un soffio fuori. Finale di partita emozionante con il debutto del giovanissimo portiere Capriccioli e al termine festa di addio per Ubertini e Michelli che lasciano il calcio giocato.

«Peccato per questo risultato finale -spiega il mister dell’Amatrice Desideri- ma i ragazzi si sono impegnati al massimo, ma purtroppo abbiamo preso due gol evitabili. Abbiamo avuto diverse occasioni, non perdevamo da molto tempo e i ragazzi in queste ultime partite hanno dato tutto».

«Eravamo partiti man mano e dopo ogni partita ci siamo accorti di avere realizzato un grande risultato -spiega Benigni allenatore del Passo Corese- purtroppo non siamo stati all’altezza delle prime due che domenica si giocheranno lo spareggio, ma ai ragazzi devo solo fare tanti complimenti per una stagione straordinaria».

Il tabellino



Amatrice: Salvatore (47’ st Capriccioli), Rendina (43’ st Cafini), Cenfi (21’ st Campagna), Pace, Jurado, Carrieri, Pirozzi (24’ st Lazzaro), D'Amelia, Colangeli (27’ Tiengo), Pagliuca, Rodia. A disp. Brucchietti, Pietrangeli, Pignoli, Catalano. All. Desideri



Passo Corese: Somma, Varsalona, Scancella, Pecorari, Manna (12’ st Palmarucci), Sinibaldi (39’ st Parrella), Ubertini (45’ st Graf Von Treuberg), Filippi, Palma, Proietti, Italiano (27’ Mocerino). A disp. Vittori, D'Ippolito, Pesci, Alessandrini, Mocerino, Mechelli. All. Benigni



Arbitro: Antonuccio di Roma 1 (Cocciolo e Valenti di Roma 2)

Ammoniti: Pace, Rendina, Jurado, Carrieri, D’Amelia, Lazzaro (A), Filippi (PC)



Marcatori: 9' pt Proietti (PC), 34' pt Colangeli (A), 15' st Manna (PC)