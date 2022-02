Il Passo Corese passa all'ultimo respiro: 3-2 contro l'Amatrice. Il tabellino e i commenti. Foto

RIETI - Il Passo Corese sorpassa l’Amatrice nel recupero: finisce 3-2 per i padroni di casa, lo scoppiettante match al Leprignano di Capena. Entrambe le formazioni si sono fronteggiate in una gara certamente emozionante. Alla fine l’ha spuntata la capolista che fino all’ultimo non molla. Amatrice sempre in partita, paga alcune occasioni sotto porta non finalizzate.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni al Leprignano

Il primo tempo

I primi minuti della gara sono di studio: escluso un tiro molto alto di Ubertini al 7', la prima vera occasione potrebbe essere per il Passo Corese che al 12' non approfitta di un errore difensivo degli Amatriciani. Al 17' un cross dal fondo dei padroni di casa non trova pronti gli attaccanti. Al 20' arriva il primo vero squillo dell'Amatrice con il tiro di Spadafora deviato fuori. È il preambolo della rete degli ospiti: al 22' la punizione di Rodia da fuori, porta in vantaggio l'Amatrice. Ancora l'Amatrice tenta il raddoppio al 27' ancora con Rodia davanti al portiere che spara di molto fuori. Al 33' il tiro di Pirozzi da fuori area trova pronto Somma che blocca. Al 35' pregevole sforbiciata di Italiano in area non trova la porta. Poi al 36' ancora Rodia sul filo del fuorigioco trova una respinta della difesa. Chiude in attacco il Passo Corese che al 40’ tenta il colpo di testa con Varsalona che con palla in arrivo da corner conclude poco fuori, così come al 44’ quando un altro errore dell’amatrice libera gli attaccanti del Passo Corese che vanno in conclusione senza impensierire Salvatore.

La ripresa

Nei primi minuti del secondo tempo subito protagonista l’Amatrice al 5’ con Rodia che si gira in area e va al tiro con un tiro poco fuori ma decisamente debole. Un minuto più tardi occasionissima per Spadafora che lanciato da solo a porta divora un gol davanti al portiere forse cercando un dribbling di troppo. All’8’ arriva il rigore concesso al Passo Corese per l’intervento in area di Salvatore su Manna: dal dischetto non fallisce al 10’ Ubertini che riporta in pari il punteggio. Ancora il Passo Corese tenta al 13’ un pericoloso colpo di testa da rimessa laterale al 18’ un tiro debole ma poco fuori di Manna. Al 24’ la pressione del Passo Corese trova sfogo sull’angolo battuto da Italiano che trova pronto in area Palma che fulmineo mette dentro. Un minuto più tardi l’Amatrice torna al pareggio sempre da angolo: stavolta è l’appena subentrato Tiengo a incornare di testa in rete. Il Passo Corese prova ancora con Palma al 30’ ma Salvatore è pronto con il piede a respingere una palla che sembrava quasi un gol fatto. L’Amatrice si rifa’ viva al 39’ con azione insistita di Spadafora che non riesce però a concludere bene. Al 41’ ancora il Passo Corese tenta il tiro in area con Ubertini che però trova il corpo di un suo compagno e grazia l’Amatrice. Al 43’ potrebbe arrivare il gol vittoria dell’Amatrice: Rodia serve un’invitante palla a Spadafora che clamorosamente nell’area di rigore conclude fuori. Come spesso succede nel calcio, gol mangiato, gol subito. Al 47’ quando la partita sembra indirizzata verso il pareggio arriva il gol di Varsalona che conclude in area di rigore, una palla che arrivava da punizione defilata sul fondo e regala la vittoria al Passo Corese.

Il defibrillatore

Momento toccante pochi minuti prima della gara: i familiari di Valerio Ciceroni, ex capitano del Passo Corese, scomparso ad ottobre, hanno consegnato alla società un defibrillatore acquistato con i fondi raccolti in occasione della celebrazione del funerale. Al posto di fiori e addobbi con i proventi di quanto pervenuto è stato possibile acquistare il defibrillatore. Il papà di Valerio, commosso, ha ricevuto in dono dalla società la maglia del Passo Corese.

I commenti

«Una partita tiratissima contro una grandissima Amatrice che si è decisa all’ultimo respiro: spesso avevamo lasciato punti importanti ma stavolta non è stato così - spiega il mister del Passo Corese, Fabrizio Benigni - devo fare i complimenti ai miei giocatori e agli avversari perché è stata una partita bella, giocata a calcio e con molto agonismo».

«Al di là degli episodi a loro favore, abbiamo avuto tre-quattro occasioni a tu per tu con il portiere nel quale dovevamo fare gol. I ragazzi sono stati sempre in partita e abbiamo subito risposto al 2-1 - spiega il mister dell’Amatrice, Romeo Bucci - considero il rigore dato al Passo Corese molto dubbio. È semplicemente una statistica, ma nell’intero girone di andata non abbiamo avuto mai avuto un rigore a favore».

Il tabellino

Passo Corese: Somma, Palmarucci, Mechelli, Pecorari, Manna, Varsalona, Ubertini (45’ st Parrella), Filippi, Mocerino (38’ st Scagnoli), Palma, Italiano (50’ st D’Ippolito). A disp. Pesci, Graf, Alessandrini, Barry, Proietti, Cipriani. All. Benigni.

Amatrice: Salvatore, Campagna, Carrieri, Brucchietti, Jurado, Rendina, Pirozzi (18' st Lazzaro), Pace, Colangeli (18' st Tiengo), Spadafora, Rodia. A disp. Pantarotto, Pietrangeli T., Bangoura, Catalano, D'Amelia, Cafini, Cenfi. All. Bucci.

Arbitro: Settimi di Viterbo (Menicacci di Viterbo, Nardini di Ostia Lido)

Marcatori: 22’ pt Rodia, 10’ st Ubertini, 24’ st Palma, 25’ st Tiengo, 47’ st Varsalona.

Ammoniti: Palmarucci, Ubertini, Filippi, Mocerino (P), Salvatore, Colangeli, Spadafora (A).