di Raffaella Di Claudio

RIETI - Costi, servizi e segnalazioni: ecco come è cambiato il servizio idrico a Fara Sabina con il passaggio della gestione dal Comune alla società Acqua pubblica sabina (Aps). Alcune nuove spese saranno visibili già nella prima bolletta che arriva a casa dei farensi. Qui gli utenti troveranno la prima rata, pari a 20 euro, della quota di deposito cauzionale che ammonta complessivamente a 40 euro e 91 centesimi, che viene restituita solo in caso di rescissione del contratto. A differenza di quanto avveniva quando la gestione era comunale, ora tutti i servizi hanno un costo.



LE SPESE

A cominciare dalla richiesta di allaccio. Dopo il sopralluogo dei tecnici di Aps, la società invierà all’utente un preventivo dell’intervento, perché, come hanno spiegato al numero verde, “il costo preciso non si può dire fino a quando non sappiamo quello che il tecnico deve fare”. A quella cifra si vanno ad aggiungere 25 euro e 82 centesimi per l’istruttoria di contratto, 25 euro e 82 centesimi di istruttoria tecnica, 41 euro e 32 centesimi di oneri di sopralluogo, 16 euro di marca da bollo. Anche le volture, prima gratis, si pagheranno: 25 euro e 82 più 16 euro. Per sostituire un contatore serviranno 61 euro e 97 centesimi.



In questo caso, i tecnici Aps valuteranno se il contatore si sia rotto perché vecchio (sostituendolo gratuitamente) o se sia stato per incuria dell’utente (addebitandogli i costi). Le riparazioni, come prima, fino al contatore sono a carico della società e dal contatore all’abitazione, dell’utente. A tal proposito, c’è ancora chi si rivolge al Comune, ignorando che dal primo gennaio tutte le problematiche relative a malfunzionamento della rete, rotture di tubazioni e interruzioni del flusso idrico vanno segnalate al numero delle emergenze 800210992, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Per informazioni non è ancora possibile usufruire di uno sportello nel comune di Fara Sabina.



A breve dovrebbe essere attivato presso la delegazione comunale di Passo Corese, ma nel frattempo i cittadini possono recarsi, il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 al Punto acqua di Borgo Santa Maria (frazione del comune di Montelibretti, vicina a Borgo Quinzio) o a Palombara Sabina dove è la sede operativa di Aps, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì fino alle ore 16. Agli stessi orari è attivo anche il numero 800211330.

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA