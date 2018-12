I LAVORI DEL POMERIGGIO

RIETI - Un'economia dal volto umano con cuore, passione e creatività al secondo giorno del Meeting 2019. Con l'aiuto del neurobiologo Stefano Mancuso, della direttrice europea Global Catholic Climate Movement Cecilia Dall'Oglio, la rappresentante reatina delle Comunità Laudato sì Maria Luisa Boccacci e la giovanissima delegata provinciale Coldiretti, Camilla Petrucci, nella mattinata è stato costruito il file rouge di un pianeta terra che nel suo complesso soffre e grida le sue disparità a ciascuno e alla finanza: una la necessità, porsi degli scrupoli per il ritorno al rispetto e al benessere condiviso.«Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche», queste le parole pronunciate da Toro Seduto nel 1890 e stimolo lanciato ai giovani dalla giovane voce di Camilla Petrucci. Già perché come ricordato dal neurobiologo Mancuso «l'uomo non è il padrone, è il custode di questo pianeta».Tuttavia per la sua presunzione e superbia ha avuto bisogno di Galileo e Copernico prima di capire di non essere il centro dell'Universo, ma in un braccio secondario di una delle tante miliardi di galassie. Peraltro il neurobiologo ha ricordato come l'uomo non sia superiore neanche alle altre specie, nonostante sin dalla preistoria non le consideri, ad esempio le piante, e sia inoltre la causa di livelli di estinzione 10000 volte più alti per il suo «modello di sviluppo totalmente irrazionale».In realtà, sono proprio le piante per Mancuso ad indicarci la via per un futuro sostenibile: le piante che producono risorse consumate dagli animali, tra cui noi uomini che dovremmo consumarle saggiamente e le stesse, uniche tra gli esseri viventi a presentare cure parentali come le nostre. Ma a monte dov'è la falla del nostro modello allora? Proprio nell'assenza di questa fraternità solidale, nel sentire come marginale la prevalenza del mondo, le piante a nostro confronto fanno circolare le risorse e rappresentano un'organizzazione più consistente. La nostra burocrazia e l'imperio del denaro sono l'esempio stridente, che lo stesso vescovo Domenico Pompili ha messo in luce definendo il nostro stile verso la natura e non solo di «antropocentrismo prometeico», visibile nel vuoto della sospesa ricostruzione di Amatrice.Perciò l'unica soluzione che fa la differenza resta l'amore. A questa linea si è collegata la video-testimonianza della direttrice Dall'Oglio, promotrice del disinvestimento mondiale per le fonti fossili in aderenza con la pratica della Laudato sì perché "dobbiamo mettere i nostri soldi dove sono anche i nostri valori. «Sin dai tempi del liceo e dell'Apartheid attivista all'avanguardia ha suggerito con trasporto ai giovani di ricordare il gesto della spoliazione di San Francesco e di chiedersi "la mia vita è un dono, un'offerta che io faccio di me? O quello che faccio è solo per un ritorno di denaro o potere?».Una ramificazioni in gruppi ha visto spargersi nel borgo e nelle ospitali case del leonessano i partecipanti del Meeting nel primo pomeriggio. La divisione necessaria alla condivisione, alla riflessione e allo scambio con la realtà del territorio è stata filtrata per rompere il ghiaccio da «Il grande gioco della finanza», di www.bancaetica.it. Un'esperienza di finanza quotidiana, strumento per interrogarsi sulla possibilità di vivere nel concreto la fede. La luce e il silenzio della fiaccolata finale hanno concluso la giornata, attraversando con una testimonianza evangelica il borgo già immerso nella notte e nelle luci natalizie. Dal palazzetto sportivo a San Pietro, in piazza VII Aprile, Poveri, Creato, Denaro/Lavoro e Relazioni sono state le tappe che hanno scandito il cammino dei giovani.