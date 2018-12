Ultimo aggiornamento: 20:04

RIETI - Sport e jazz oggi ad Amatrice. Questa mattina si è svolto l’incontro di calcio tra la Nazionale Italiana Jazzisti Onlus, capitanata dal bomber Max De Tomassi, voce storica di Rai Radio 1 e Amatriciano e la Nazionale Terremotati, guidata dal capitano Francesco Pastorella e allenata dal mister Sergio Pirozzi. E' finita 10 a 2 per i terremotati anche se il punteggio è stato relativo, di fronte ad un evento che ha portato un ulteriore mattone per la costruzione della Casa della Musica promosso dall’Associazione Culturale “Lo Spirito nel Tempo”.Al termine, il Villaggio lo Scoiattolo ha ospitato un pranzo di beneficenza la cui raccolta fondi andrà alla “Casa della Musica” di Amatrice.A seguire si è svolto il concerto con i musicisti della Nazionale Italiana Jazzisti e alcuni ospiti tra cui la Banda di Amatrice. Alla fine la cerimonia di consegna delle donazioni raccolte dalla Nazionale Italiana Jazzisti Onlus alla Casa della Musica di Amatrice: quattromila euro destinati alla realizzazione di questo progetto di cui sono in corso attualmente i lavori.Hanno contribuito inoltre la casa discografica Jando Music con una donazione volontaria, la Adams Percussion con la donazione di uno Xilofono e l'Associazione Pianeta Giustizia Viterbo, presieduta dall’avvocato Ottavio Capparella, che nella sua seconda edizione del triangolare di calcio ad Orte “Diritti in Campo”, ha donato oltre mille euro alla Banda di Amatrice.