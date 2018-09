di Vittorio Giuliano

RIETI - Il Festival della filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo si è concluso; gli alunni del Liceo Scientifico Carlo Jucci sono tornati alla loro attività scolastica.



Il modo in cui è stata organizzato il programma ha riscontrato un parere favorevole da parte degli studenti, che, a differenza di altre occasioni hanno avuto a disposizione il tempo per riposarsi, necessario in un contesto che esige attenzione e concentrazione, per evitare di trasformare l’esperienza in un fallimento.



L’attività, è iniziata con la partenza nel primo pomeriggio di giovedì, con destinazione Sassuolo, dove gli studenti, accompagnati dai professori Soave Miccadei, Adriana Martelli, Valerio Ortensi e Anna Rita Lucarini hanno soggiornato.



Nella giornata di venerdì i ragazzi sono entrati nel vivo del progetto, hanno assistito alle prime lezioni magistrali in programma nella mattinata del Festival, quelle di Mauro Bonazzi, insegnante Storia della filosofia antica presso l’Università di Utrecht, riguardo ai Sofisti, e quella di Giuliano Campioni riguardo al verità e la menzogna in senso extramorale.



Al termine delle lezioni, i partecipanti hanno avuto il tempo per pranzare e riposarsi così da seguire al meglio la lezione centrale della giornata: “Edipo, La tragedia della verità”, tenuta da Massimo Recalcati, nella piazza principale della città: piazza Garibaldi. L’intervento dello psicoanalista è stato particolarmente apprezzato dagli studenti che sono risultati piacevolmente coinvolti sia dal tema trattato, che specialmente dalla personalità dell’autore che è stato in grado di rendere comprensibile ed interessante agli spettatori di tutte le fasce di età due argomenti sicuramente non semplici; prendendo spunto dalla tragedia di Sofocle, con protagonista Edipo, il rapporto tra padre e figlio, per spostarsi in seguito verso il difficile rapporto che c’è tra verità e bene lasciando echeggiare nella piazza di Sassuolo, come battuta finale del suo intervento, una domanda che rappresenta un forte stimolo riflessivo: La verità vale più del bene?.



I ragazzi, in serata hanno partecipato alla lezione di Luciano Canfora, professore emerito di Filologia classica presso l’Università di Bari, con tema “La falsa storia”.



La giornata seguente il gruppo si è trasferito a Modena, dove, Wolfram Eilenberger e Salvatore Natoli hanno tenuto lezione durante la mattinata, per lasciare il palco, in seguito, ad uno degli interventi più importanti dell’intero Festival, quello di Massimo Cacciari, professore emerito di Estetica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nonché ex sindaco di Venezia.



Questa lectio magistralis, analogamente ad alcune delle precedenti, è risultata non agevole da seguire per un pubblico di non specialisti, come quello composto di studenti di un Liceo, visto il linguaggio estremamente complesso e la non adeguata conoscenza dei contenuti culturali a cui gli autori facevano riferimento.



Al termine degli interventi, della seconda giornata è stato lasciato del tempo libero agli studenti per visitare la città di Modena, che vanta la presenza di tre monumenti inseriti nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'Unesco: Il Duomo, la Torre Civica e la Piazza Grande, sito nel quale sono state tenute tutte le lezioni della giornata.



Nella mattinata di domenica, infine, i partecipanti, hanno preso parte alle sezione finale del Festival; arrivati nella città di Carpi, hanno ascoltato l’intervento dello storico italiano, Marcello Flores, riguardo ai negazionismi storici, e la lectio magistralis di Ivano Dionigi sulla filologia.



Al termine di quest'ultimo incontro, la comitiva è partita in direzione Rieti dove è arrivata in tarda serata.

Gioved├Č 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA