Il Fc Rieti piazza altri tre colpi: Ferazzoli, Lommi e Adiko. Foto. Il 7 agosto via alla preparazione

RIETI - In via di definizione la rosa del Fc Rieti, che lunedì 7 agosto inizierà la preparazione atletica. Ingaggiati altri tre calciatori: Daniele Ferazzoli, Alessio Lommi e Dellar Adiko.

I profili

Daniele Ferazzoli è un centrocampista classe '95, che vanta un passato in serie D con l'Astrea e poi tanta esperienza tra Eccellenza e Promozione. Lo scorso anno, dopo aver iniziato ad Aranova (Promozione) per poi trasferirsi a Ladispoli (Eccellenza) conquistando una salvezza miracolosa. Conosce già la città di Rieti avendola vissuta, seppur di riflesso, nella stagione 2006/'07 quando papà Pino allenava il Rieti in serie C2. «Quando una piazza come Rieti ti chiama - dichiara Ferazzoli - non puoi rifiutare, perché giocare in un capoluogo di provincia, con uno stadio del genere e con una storia che tutti conosciamo, non capita tutti gli anni. Siamo un gruppo nuovo, ci sarà bisogno di conoscersi bene e trovare quanto prima la quadra giusta».

Alessio Lommi è un mediano, classe '99, cresciuto nel settore giovanile del Tor Tre Teste, per poi maturare esperienza in serie D tra Monterosi e Albalonga, Dotato di una grande duttilità tattica, all'occorrenza può essere adattato anche nel reparto arretrato, pur prediligendo la fase di impostazione.

Lo scorso anno è stato tra i migliori giocatori del IV Municipio in Eccellenza dove, nonostante l'iniziale riconferma, ha preferito scendere al piano inferiore per aiutare la causa amarantoceleste. «Credo che la piazza reatina non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni - dichiara Lommi - e la chiamata della società mi ha spinto ad accettare anche una categoria inferiore perché qui si può fare bene e riportare il Rieti dove merita».

Dellar Adiko è un difensore centrale, classe '01, che lo scorso anno si è messo in evidenza al Fonte Meravigliosa.

«Rieti è una piazza importante e ambiziosa - dichiara Adiko - e se ho accettato la proposta della società è perché ho voglia di dare il mio contributo affinché si torni presto in Eccellenza. Sono a disposizione dello staff tecnico e dei compagni di squadra, certo del fatto che sarà una stagione positiva».