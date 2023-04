Il Comune di Rieti fa chiarezza sullo stadio: «Affido temporaneo in attesa di valutazione finale»

RIETI - Sulla vicenda relativa allo stadio Manlio Scopigno, dopo le due note inviate ieri dai due club reatini che ne hanno fatto richiesta, uno dei quali (l'Asd Città di Rieti) ha ottenuto l'utilizzo temporaneo dello stesso, interviene il Comune di Rieti con una nota ufficiale tendente a un chiarimento.



«A seguito della riacquisizione dello Stadio Centro d’Italia da parte del Comune di Rieti, l'Amministrazione comunale ha avviato le procedure per il riutilizzo dell’impianto. Dall’inizio del 2023 sono state adottate due deliberazioni di Giunta, a seguito delle quali è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse con scadenza 17 aprile.

All’avviso hanno risposto due società sportive che saranno invitate alla successiva procedura per proposte di miglioramento e gestione. Una delle due società ha richiesto, inoltre, l’utilizzo temporaneo, in base alle tariffe previste dalla delibera di Giunta e dall’avviso. In ottemperanza a quanto richiesto, nella giornata del 21 aprile sono state consegnate le chiavi per l’utilizzo temporaneo».