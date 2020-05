RIETI - Il Commissario speciale alla ricostruzione Giovanni Legnini è giunto ad Accumoli questa mattina insieme all'Assessore regionale alla Ricostruzione Claudio Di Berardino, nell'ambito delle visite che sta svolgendo nelle varie località del cratere del Centro Italia.

Ad accoglierli per un sopralluogo e per fare il punto della situazione, la sindaca di Accumoli Franca D'Angeli. Presente anche la Direttrice dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Wanda D'Ercole.

Ultimo aggiornamento: 11:58

