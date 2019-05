© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, lunedì 27 maggio, alle 18, al Teatro Flavio Vespasiano, va in scena “Φιλία. La legge non scritta”, lo spettacolo di fine anno degli alunni del Liceo Classico Marco Terenzio Varrone. L' esibizione prende ispirazione da opere della letteratura greca, che verranno accompagnate da brani musicali dal vivo (realizzati dalla Sgangy Orchestra) e danza. L'evento si inserisce nell'ambito del Laboratorio di Teatro Classico tenuto dalla docente Annamaria Magi, ideatrice e regista della rappresentazione.Nel preparare "Φιλία", gli studenti si sono cimentati nel tradurre e riscrivere i testi greci classici, affrontando il tema della relazione affettiva tra gli esseri umani.Il progetto del Liceo Classico Varrone rientra nelle attività dell’istituto per la valorizzazione degli studi classici. Oltre al Laboratorio di Teatro Classico, essenziale è stato il contributo degli studenti del Laboratorio di Storia dell'Arte che, coordinati dalla professoressa Manuela Marinelli, hanno provveduto a scegliere immagini e autori da usare come commento visivo a corredo dello spettacolo.Infine, martedì 28, alle ore 15, nella Chiesa di San Domenico, gli alunni incontreranno il Giovanni Canzio, primo presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione, per un dialogo sulle tematiche della rappresentazione teatrale.