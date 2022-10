Il Città di Rieti sfida l'Ostiamare in amichevole: premi per Mattiuzzo e Tirelli

RIETI - Giovedì 20 ottobre alle 15 al Gudini il Città di Rieti affronterà in amichevole l'Ostiamare, formazione che milita nel campionato nazionale di serie D. Per i ragazzi di Costantino Fabiani sarà l'ultimo test prima dell'esordio in campionato di domenica 23 ottobre (ore 11) contro l'Alba Sant'Elia, tra le mura amiche.



Per la società, invece, sarà l'occasione ideale per riabbracciare due bandiere del calcio a tinte amarantoceleste: l'attuale direttore sportivo Stefano Mattiuzzo, protagonista nella stagione '96/'97 culminata con la vittoria del campionato d'Eccellenza dopo gli spareggi di Castelvetrano e il centrocampista Fabrizio Tirelli, che per sei anni ha indossato la maglia del Rieti con cui ha conquistato la serie C nella stagione 2017/'18 e un playoff l'anno prima. A entrambi, la società nella persona del direttore generale Marzio Leoncini, consegnerà una targa-ricordo proprio per rimarcare le gesta sportive sia di Mattiuzzo, che di Tirelli, nonché il legame creatosi tra loro e la città di Rieti.



«Per noi sarà un ulteriore banco di prova in vista della stagione ufficiale - dichiara Marzio Leoncini - anche perché l'Ostia Mare è società di tre categorie superiori, oltre a rappresentare la tradizione del calcio di casa nostra viste le molteplici sfide calcistiche vissute contro di loro sia allo "Scopigno" che all'"Anco Marzio". La presenza in campo e fuori di due personaggi che a Rieti hanno lasciato decisamente il segno, come Tirelli e Mattiuzzo, renderà la giornata ancor più bella e interessante perché a mio avviso la memoria storica di un territorio, che sia essa riferita a eventi sportivi o di altro genere, va sempre rinverdita, va sempre tenuta in seria considerazione».



Per i tifosi e gli sportivi reatini, dunque, sarà l'occasione giusta per trascorrere un pomeriggio all'insegna dell'amarcord, oltre che dare un ulteriore incoraggiamento all'attuale formazione, pronta a dare battaglia nel campionato regionale di Prima categoria.