Città di Rieti: ecco l'italoargentino Sebastian Jurado, ex Amatrice

RIETI - L'Asd Città di Rieti 1936 ha tesserato il difensore Sebastian Nicolas Jurado. Dopo l’assetto tattico relativo al reparto offensivo, la società è tornata sul mercato estivo per aggiungere un importante pilastro nella retroguardia dello schieramento reatino. Classe '90, Jurado riesce a conciliare esperienza e centimetri che vanno così ad aggiungersi alla nuova strutturazione della squadra guidata dal tecnico, Costantino Fabiani.



L’esperienza sportiva di Jurado è iniziata nel 2011 con il Deportivo Merlo (serie B argentina). Poi, dopo una positiva avventura in Paraguay, anche in questo caso in serie B, il suo trasferimento in Italia. Nel 2020 Jurado ha militato tra le fila del Ragusa Calcio 1949 proveniente dall’Idolo Arzana, squadra sarda con cui aveva vinto il campionato, disputando infine l’ultima stagione con la maglia dell’Asd Amatrice.



«Conosco il territorio e la realtà calcistica locale – ha detto il calciatore argentino con passaporto anche italiano – sono entusiasta di far parte di una grande squadra costruita, come mi è stato illustrato, con una programmazione seria e obiettivi ambiziosi. Sono pronto a dare il massimo e ringrazio il presidente Leoncini per avermi voluto in questa avventura».