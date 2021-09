Il centro storico scambiato per un “bagno a cielo aperto”. La segnalazione dei cittadini. Le foto del degrado

Lunedì 6 Settembre 2021, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 17:37

RIETI - L'esasperazione di alcuni residenti del centro storico, sempre alle prese con atti di inciviltà notturni, sta generando ormai un malcontento e un'indignazione irrefrenabile. Nel profilo Facebook "Rieti e provincia, sono state appena pubblicate delle fotografie che ritraggono giovani, nel pieno della notte, intenti a urinare sui muri delle abitazioni o sugli usci d'ingresso, senza ritegno alcuno. Gli stessi sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza di alcune abitazioni, proprio mentre espletano la minzione incuranti di ciò che potrebbe accadere nei dintorni.

La solidarietà. «Immaginate di abitare nel centro storico - scrivono gli amministratori della pagina "Rieti e Provincia" -,che la vostra casa sia vicina ai locali della movida reatina e che quasi tutte le sere qualcuno venga a fare i suoi bisogni sulla vostra porta. Ma io dico, va bene i fumi dell'alcol e tutto quello che volete, ma quanto devi essere infame per fare una cosa del genere? Che schifo. Solidarietà per chi abita in quelle zone!».