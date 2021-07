"Il Castello delle Cerimonie" apre le porte alla reatina Ilaria Cortesi: matrimonio da sogno. Poi la foto con Imma Polese

Venerdì 16 Luglio 2021, 16:52

RIETI - È stato un matrimonio da favola, quello vissuto oggi, 16 luglio, dalla reatina Ilaria Cortesi, 43 anni, convolata a nozze con Mariano Mirabella, originario di Napoli, che da diverso tempo ormai vive e lavora nella nostra città. Per loro, conosciuti a Rieti in quanto gestiscono una pompa di benzina nei pressi di Villa Reatina, una location d'eccezione, ossia il lussuoso Grand Hotel La Sonrisa situato a Sant'Antonio Abate, meglio conosciuto come "Il Castello delle Cerimonie" reso famoso dal canale satellitare Real Time, visibile sia sul digitale terrestre, che sul bouquet di Sky.

Donna Imma & Co.

Ilaria e Mariano hanno fatto il loro ingresso in campo poco dopo le 13, accompagnati dalla marcia nunziale e due ali di paggetti che con le rose bianche hanno creato un vero e proprio "tunnel dell'amore". E a fare gli onori di casa ai due, c'era Donna Imma Polese, figlia del boss Antonio Polese, morto il 1° dicembre 2016 all'età di 80 anni in seguito ad un malore improvviso. Donna Imma, insieme a suo marito Matteo, si sono presi cura degli sposi e dei loro invitati, li hanno accompagnati nella sala della cerimonia e poi hanno dato il via al sostanzioso banchetto nunziale, caratterizzato da portate a base di pesce e tante pietanze sfiziose.