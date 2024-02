Il 6 febbraio all’Hotel Quattro Stagioni la professoressa Manuela Marinelli presenta il racconto “Storie di Vall’Ugros”

RIETI – Si chiama “Storie di Vall’Ugros” il nuovo racconto in tre piccoli volumi della professoressa Manuela Marinelli che, grazie all’organizzazione del Lions Club Rieti Flavia Gens presieduto dalla dottoressa Franca Faraoni, sarà presentato martedì 6 febbraio, alle 17:00, all’Hotel Quattro Stagioni del capoluogo.

La metamorfosi, determinata dal contatto con l’imprevisto, è il centro della narrazione di questo lavoro, costituito da episodi autonomi ma concatenati fra loro. I personaggi si trovano ad interagire con una realtà oscura, inaspettata e mutevole, che impone ai protagonisti peripezie, viaggi avventurosi e trasformazioni da cui scaturisce una sempre più approfondita conoscenza di sé stessi. Di fronte ad ogni azione e decisione prevalgono sempre la solidarietà, il coraggio e l’amicizia, che riescono a contrastare le avversità, gli ostacoli e le paure.

I nomi di molti luoghi derivano etimologicamente dal greco antico e dal latino, come ad esempio accade per la denominazione del contesto immaginario in cui si snoda la vicenda: Vall’Ugros, dal greco ὑγρός: umido. Interessante anche il caso dei personaggi principali, che invece rievocano figure mitologiche minori, quasi del tutto sconosciute, come ad esempio Ascàlafo, figlio di Acheronte e di una ninfa, o Borvo, divinità delle fonti termali.

L’iniziativa è sostenuta dal Liceo Ginnasio Marco Terenzio Varrone, dall’Associazione di Promozione Sociale Argenis, in memoria della giovane Argenis Valentina Orlandi, scomparsa a causa del terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009, da Aida e Francesco, genitori del compianto concittadino Lorenzo Sacco deceduto nel 2016 in un tragico incidente, e dai Varroniani, amici del Varrone che promuovono i valori e la cultura del Classico.

La presentazione nel dettaglio dei volumi e la lettura interpretata di alcuni estratti saranno a cura proprio degli studenti dell’istituto di Piazza Mazzini, guidati dalla docente Alessandra Orsini.

Dietro a “Storie di Vall’Ugros” c’è infatti un progetto corale che ha visto la partecipazione non solo degli alunni del Varrone, impegnati nella lettura, nel commento e nell’interpretazione dell’opera, ma anche dei ragazzi di alcune scuole medie che hanno provveduto alle illustrazioni grafiche dei vari episodi del racconto. In particolare, sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Minervini-Sisti, sotto la guida della professoressa Antonella Pezzotti, e gli allievi dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, coordinati dal professor Fabio Grassi.

A supporto della narrazione, è stata realizzata anche una particolare carta geografica, inventata per aiutare il lettore a immaginare i luoghi in cui si snodano le vicende. L’autore del lavoro è il dottor Mattia Carvetta, ex alunno del Varrone e oggi bioinformatico che svolge il ruolo di ricercatore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università Tor Vergata di Roma.