RIETI – Bilancio positivo per l’incontro con i Maneskin organizzato questa mattina in città da Maistrello Musica. La band, seconda classificata a “X Factor 2017”, è arrivata a Rieti per il firmacopie del suo nuovo album “Il ballo della vita” ed è stata accolta da più di 500 fan emozionati. Tra i presenti, soprattutto giovani, ma anche adulti e famiglie.



«Siamo davvero felici di aver potuto ospitare nel nostro negozio un importante gruppo come i Maneskin – afferma Paolo Maistrello, proprietario dell’esercizio commerciale reatino – Si tratta di personaggi che, grazie al loro talento, stanno ottenendo sempre più popolarità ed ammirazione. Averli avuti con noi, è stato davvero un grande onore».

I Maneskin sono giunti a Rieti in occasione del “Maneskin Instore Tour 2018”, che, partito il 26 ottobre da Varese, passa fino al 13 dicembre per numerose città d’Italia, tra cui Milano, Roma, Napoli e Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA