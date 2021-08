I giovani avvocati salgono in quota, raduno al Terminillo dell'Aiga Rieti

Martedì 31 Agosto 2021, 13:11

Gli avvocati salgono in vetta e scelgono il Terminillo per un’escursione organizzata dalla sezione di Rieti dell’associazione Aiga. Un’iniziativa che vuole essere un momento di incontro tra gli iscritti all’organismo forense, ma anche segnare un appuntamento con la cultura, che gli avvocati Giuseppe Morgante e Angelo David D’Ambrogio, rispettivamente presidente e vice, insieme al supporto del direttivo della sezione formato dagli avvocati Angelini, Puglielli, Carotti, Casanica, Principessa, Panitti e Fiocco, hanno scelto come punto di ripartenza, dialogo ed apertura al futuro delle professioni e del territorio.

“Questa è la prima edizione, nata quasi per gioco, ma l’entusiasmo e le adesioni che abbiamo ricevuto in questi giorni aprono la via ad un appuntamento culturale e sociale che ogni anno, ognuno di noi, avrà voglia di vivere”. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti venerdì 3 settembre, alle ore 9, in località Campo Forogna, per poi salire fino alla vetta del monte passando per il rifugio Massimo Rinaldi, e tornare a Pian è Valli per la sosta finale al bar Terminillo, in via dei Villini. Info e prenotazione: Cristiana (3335287570), Matteo (3406882258).