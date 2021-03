Covid: al Terminillo chiuso l'hotel Togo in via precauzionale, test molecolari a tutti i dipendenti

RIETI - Dopo alcuni casi di contagio manifestatisi al “Bar Terminillo” e alla paninoteca “Panillo” (un contagio e un falso positivo), al Terminillo la direzione dell’Hotel Togo ha scelto di chiudere in via precauzionale la struttura per sottoporre il proprio personale ai test molecolari.

“Al momento, siamo in attesa dei risultati dei test – spiega a Il Messaggero il gestore del Togo, Loris Casadei – Abbiamo ritenuto opportuno chiudere in via precauzionale l'hotel, per poter effettuare la necessaria profilassi dopo i recenti casi manifestatisi al Terminillo”.

