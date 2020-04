RIETI - La Asl di Rieti ha chiesto alla protezione civile regionale la sospensione dell'attività dell'Hotel Serena come Covid Hotel a seguito della flessione della curva epidemica dei contagi da coronavirus.

«La Direzione Sanitaria aziendale, sentito anche il parere del Servizio di igiene pubblica (SISP), vista la progressiva flessione della curva epidemica e non ritenendo nell’immediato, da un punto di vista prospettico, ci possa essere una variazione epidemiologicamente rilevante delle caratteristiche dei pazienti Covid in uscita, ha chiesto la sospensione dell’attivazione della residenzialità alberghiera protetta non ritenendola, al momento, necessaria» : è quanto dichiara la Asl di Rieti a Il Messaggero.

