Rieti, Heraira Live domenica 29

IL DISCO

RIETI - “Opus Musik” presenta Heraira Live! HF experience on inspired movement nella Sala Meeting dell'Hotel Serena. Domenica dalle 18 il duo composto da Andrea Diletti, al microfono e Roberto Coccia, compositore proporrà il nuovo disco nello spirito del progetto musicale: espressione della ricerca della verità di essere nell'essere se stessi. Un linguaggio gioioso, un viaggio interiore verso l'ascolto di sè che indaga e lascia spazio al nostro vero sentire, sollecitando stati di coscienza armonizzanti."Libero e cosciente" offre all'ascoltatore una mappa introspettiva che lo accompagna ad un’autoconoscenza attenta e consapevole. Testi che attraverso liriche ispirate plasmano universi di senso, legati a tematiche vicine. L'armonia tra contenuto testuale e sonoro crea un'alchimia di arrangiamenti sperimentali ed evocativi.La musica cosiddetta “leggera”, solitamente esclusiva del mondo della discografia ordinaria, diventa non solo “intrattenimento”, ma anche educazione per la mente, il corpo e lo Spirito. Grazie poi alla frequenza HF (Heart's Frequency), l'ascolto si trasforma in un'immersione nelle vibrazioni di ambienti esteriori ed interiori per il benessere e la serenità psicofisica.